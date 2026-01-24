بعد جراحة ناجحة، البابا تواضروس يتفاعل مع أول فعالية وطنية

السبت 24 يناير 2026
هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74، وذلك في أول تفاعل وفعالية وطنية له عقب خضوعه لجراحة ناجحة.

سلسلة البطولات

وأكدت الكنيسة، في بيان لها، أن التضحيات المرتبطة بهذه الذكرى تمثل حلقة متصلة في سلسلة البطولات التي قدمها ويقدمها رجال الشرطة المصرية عبر مختلف العصور، دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأشار البيان إلى أن الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة المصرية في مختلف الظروف يعد شاهدًا واضحًا على طبيعة هذه المؤسسة الوطنية، المنوط بها حفظ أمن وأمان مصر والمصريين، والتصدي للتحديات التي تواجه الدولة.

وأعربت الكنيسة عن تقديرها لما تقوم به أجهزة الشرطة من جهود، مؤكدة ثقتها في استمرار إسهامها الفاعل في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، واختتمت بيانها بالصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.

