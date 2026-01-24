بحضور شيخ الأزهر وغياب البابا تواضروس، انطلاق فعاليات حفل عيد الشرطة الـ 74

18 حجم الخط

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

واستقبل الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري.

كما وضع الرئيس السيسي إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وصافح الرئيس السيسي كبار رجال الدولة، حيث صافح المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الول العربية ومحافظ البنك المركزى وحسن عبدالله.

ويغيب عن الحضور قاسة البابا تواضروس الثاني الذي خضع مؤخرًا لتدخل جراحي بإحدى الكليتين ويقضي فترة النقاهة بالنمسا.

ويعد حفل عيد الشرطة أول ظهور للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ عقب توليهما منصبيهما.

يشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.