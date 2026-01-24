18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، وصل اليوم السبت، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن زيارة قائد "سنتكوم" تأتي "للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.

تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

ويأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا.

ومساء الجمعة، حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، قائلا: "سنرد بأشد الطرق".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل تقارير إعلامية بتعزيز تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه منطقة الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعددا من المدمرات.

