السيسي: إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش بدول الجوار خط أحمر لمساسه المباشر بأمن مصر القومي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة: إن مصر تعتبر إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الشرعية الوطنية في دول جوارها خط أحمر، لن تسمح بتجاوزه لمساسه المباشر بأمن مصر القومي.

وأضاف الرئيس السيسي: إن التطرف بوجهه البغيض وأفكاره الهدامة لن يجد في مصر أرضا ولا مأوى، فالوحدة الوطنية هي درعنا الحصين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952
 

