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خارج الحدود

الجيش الصيني يتوعد بتضييق الخناق على تايوان

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، فيتو

توعد الجيش الصيني اليوم الأحد بتضييق الخناق على تايوان  في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، محذرًا المؤيدين لذلك بضرورة التراجع عن حافة الهاوية، وفق وكالة "فرانس برس".

 الجيش الصيني يتوعد بتضييق الخناق علي تايوان

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الجيش  وو تشيان قوله: "كلما تفشى انفصاليو استقلال تايوان، ضاق الخناق حول أعناقهم، وزاد حد السيف المسلط فوق رؤوسهم".

 وأكد وو تشيان أن  الجيش  الصيني هو قوة تحرك في مواجهة الانفصال ولتعزيز إعادة التوحيد.

وتوجه وو إلى مؤيدي استقلال الجزيرة بالقول "لقد امتطيتم جوادكم إلى حافة الهاوية، الأرض خلفكم إذا واصلتم التقدم على المسار الخاطئ، ستواجهون طريقًا مسدودًا".

 الصين تتعهد بإعادة تايوان الي كنفها

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بإعادتها إلى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وأتت تصريحات المتحدث العسكري على هامش اجتماع المؤتمر السياسي الشعبي الصيني الاستشاري والدورة السنوية لمجلس الشعب، وهما أكبر تجمع سياسي سنوي في البلاد.

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