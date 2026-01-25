مسلسلات رمضان 2026، حمادة هلال ينتهي من تسجيل أغاني المداح 6

18 حجم الخط

انتهى الفنان حمادة هلال من تسجيل أغاني الجزء السادس من مسلسل المداح المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، وتم تسجيل ما يقرب من ثلاث أغاني سيتم عرضهم خلال أحداث العمل.

ومن ضمن الأغاني أحد الأناشيد الدينية في مدح النبي، والتي تم تسجيلها في ليلة دينية أقامها “صابر” لأهل القرية التي يسكن فيها.

ومن ناحية أخرى تواصل أسرة العمل تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسل المداح، ويعثر على بردية تعود لجدة محارب الجان، ومن خلال هذه البردية يستطيع المداح أن يقضي على الجان في هذه الفترة.

وانتقلت أسرة الجزء السادس من مسلسل “المداح” إلى قرية الصليبة بمنطقة أبو رواش، لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل هناك، والتي تستغرق عدة أيام قبل الانتقال إلى أحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يسافر الفنان حمادة هلال نهاية الشهر الجاري خارج مصر لتصوير عدد من مشاهد الجزء السادس من مسلسل المداح المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل "المداح " بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

