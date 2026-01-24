تفاعل واسع ورسائل تهنئة، كيف استقبل الجمهور قدوم مولود ناصيف زيتون ودانييلا رحمة؟

18 حجم الخط

حظي خبر ميلاد ابن الفنان ناصيف زيتون وزوجته الفنانة دانييلا رحمة بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهنئة والدعوات الطيبة فور تداول الخبر، والتي تكشف عن فرحة المتابعين بهذه المناسبة السعيدة.

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم بالمرحلة الجديدة في حياة الثنائي، متمنين لهما ولطفلهما الصحة والسعادة، فيما تداول المتابعون تعليقات حملت مشاعر محبة ودعم، مؤكدين مكانة ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في قلوب جمهورهم.

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بقدوم مولودهما إلياس

وكان الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة قد كشفا منذ قليل عن قدوم مولودهما إلياس إلى الدنيا عبر صفحاتهما الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام.

واحتفى الثنائي بقدوم الصغير عن طريق نشر فيديو قصير بالأبيض والأسود ليده الصغيرة، وأرفق ناصيف تعليق:" إلياس.. 23-01-26".

أحدث حفلات ناصيف زيتون

وكان الفنان ناصيف زيتون قد أحيا حفلًا غنائيًا في أبوظبي احتفالًا برأس السنة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدم باقة من أبرز وأقوى أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

وتعرض ناصيف زيتون لموقف محرج على المسرح خلال الحفل، إذ تعثر أثناء الغناء، لكنه تدارك الأمر سريعًا وأنقذ نفسه وسط تفاعل الجمهور.

وناصيف زيتون هو مغني سوري، مولود في العاصمة دمشق اتجه لدراسة الترجمة، إلا أن شغفه الحقيقي كان بالموسيقى، فقرر أن يطرق أبواب المعهد العالي للموسيقى، وتقدم لاختبارات القبول لكنه لم ينجح من المحاولة الأولى، وفي العام التالي أعاد التقديم وحقق نجاحه، ليتخرج لاحقًا في قسم الغناء الشرقي، وخلال سنوات دراسته، شارك في عدد من الحفلات التي احتضنتها دار الأوبرا بدمشق، كما انضم إلى كورال الفنان مارسيل خليفة، ضمن تجارب صقلت حضوره الفني مبكرًا، ولاحقًا، شارك في الموسم السابع من برنامج ستار أكاديمي، وتمكن من حصد اللقب، ليبدأ بعدها مسيرته الغنائية باحتراف.

