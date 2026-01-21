هاني سري الدين: حزب الوفد لن يبنى إلا بالاصطفاف والوعي والإرادة الحرة للأعضاء

18 حجم الخط

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد أن الحزب لن يُبنى إلا بالاصطفاف والوعي وإرادة الوفدين الحرة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وقال سري الدين إنه يجب الالتفاف حول مشروع سياسي جاد يعبر عن تطلعات الوفدين في حزب قوي وفاعل قادر على استعادة دوره الوطني والتاريخي في الحياة السياسية المصرية.

جاءت تصريحات الدكتور هاني سري الدين خلال جولاته الانتخابية في محافظتي الفيوم وبنى سويف، حيث التقى بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري وبحثا التنسيق والتعاون المشترك بين القواعد الحزبية الوفدية في المحافظة والجهات التنفيذية لخدمة المواطن.

كما عقد الدكتور هاني سري الدين لقاءات مع قيادات وأعضاء حزب الوفد في كل محافظة على حدة، حيث ناقش مشاكل الحزب والتحديات التي تواجهه، وأكد "سري الدين" أهمية العمل المشترك بين الجموع الوفدية لتوحيد الصف الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

رافق سري الدين في جولته الدكتور صابر عطا المنسق العام للحملة ورئيس اللجنة العامة بمحافظة الفيوم، والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو الهيئة العليا، والقيادي الوفدي طارق سباق عضو مجلس النواب السابق وعضو الهيئة العليا، والمهندس مصطفى رسلان عضو الهيئة العليا، إلى جانب لفيف من قيادات الوفد بالفيوم، على رأسهم محمود الهواري نقيب المحامين الأسبق والرئيس الشرفي للجنة، ومحمد مختار نقيب المحامين الأسبق ونائب رئيس اللجنة العامة، والدكتور ربيع السيسي رئيس لجنة الوفد بطامية وكبير مذيعي الإذاعة.

