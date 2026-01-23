هاني سري الدين: سأعيد عمل لجان الصعيد حال فوزي برئاسة الوفد

18 حجم الخط

اختتم الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، جولاته للقاء جموع الوفديين بمحافظات الصعيد، بزيارة محافظتي سوهاج وأسيوط يوم الخميس 22 يناير.

انتخابات حزب الوفد

وأعرب الدكتور هاني سري الدين عن امتنانه وتقديره للجموع الوفدية بالوجه القبلي حيث تلقى استقبالا حاشدا ولمس صدق ووعي الجموع الوفدية واهتمامها وحماسها لتفعيل دور الوفد في الشارع.

وأوضح تعهده حال فوزه بتفعيل عمل كافة لجان الجنوب وعدم تهميش الصعيد مرة أخرى.

وشملت جولات "سري الدين" بالصعيد كلا من قنا والأقصر وأسوان وبني سويف والفيوم وسوهاج وأسيوط.



ومن المقرر أن يواصل "سري الدين " جولاته في محافظات الوجه البحري بزيارة محافظة البحيرة اليوم الجمعة، ثم محافظة الإسكندرية يوم الأحد، والإسماعيلية وبورسعيد يوم الإثنين، ثم الدقهلية والشرقية والغربية يوم الثلاثاء. وتعقبها زيارة محافظة القليوبية.

وسيتوجه المرشح لرئاسة الوفد إلى محافظته المنيا عروس الصعيد التي ينتمي إليها يوم الأربعاء القادم مختتما جولاته بكافة أنحاء مصر.

