مليون زائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول يومين

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق خلال يومين فقط من فتح أبوابه للجمهور، وثلاثة أيام من انطلاق فعالياته رسميًا، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين حتى اليوم الجمعة 23 يناير 714,344 زائرًا، ليصل إجمالي عدد رواد المعرض إلى قرابة مليون زائر منذ افتتاحه.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس المكانة الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه أهم محفل ثقافي تستضيفه القاهرة، وأحد أبرز التظاهرات الثقافية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن الأرقام الكبيرة للزوار تدلل على مدى اهتمام الجمهور المصري بالثقافة والمعرفة.

وأضاف وزير الثقافة أن الدورة الحالية من المعرض تشهد تنوعًا ثريًا في الفعاليات والبرامج الثقافية والفكرية والفنية، إلى جانب التطوير المستمر في الخدمات المقدمة لرواد المعرض، بما يسهم في توفير تجربة ثقافية متكاملة تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية، وتعزز من دور المعرض كملتقى سنوي جامع للمبدعين والمفكرين والجمهور.

وأكد أن هذا الإقبال يؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يواصل ترسيخ مكانته كمنصة رئيسة لنشر الوعي وبناء الإنسان، وجسرٍ حيّ يربط بين الثقافة والجمهور، ويجسد إيمان الدولة المصرية بدور الثقافة كركيزة أساسية للتنمية وبناء المستقبل

