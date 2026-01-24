توروب يبدأ دراسة وادي دجلة بالفيديو

18 حجم الخط

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب دراسة فريق وادي دجله بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها الثلاثاء القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجله المقبلة في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في امم أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في المغرب وتوج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

وعبر عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: إن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وأوضح قائلًا: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

