تحقيقات موسعة في انهيار سينما فاقوس بالشرقية

انهيار مبنى السينما
انهيار مبنى السينما القديمة فاقوس، فيتو
أنهت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، معاينة موقع حادث الانهيار الجزئي لمبنى السينما القديمة المهجور بمركز فاقوس، الذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخرين بكدمات وكسور مختلفة، وفق ما أكده مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي.

انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)

فرض كردون أمني حول المبنى لضمان سلامة المواطنين

وانتقلت الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف ورئيس مركز ومدينة فاقوس والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث تم فرض كردون أمني حول المبنى لضمان سلامة المواطنين، فيما باشرت فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

 

معاينة موقع الحادث وجمع الأدلة للوقوف على أسباب الانهيار

وأكدت النيابة العامة أنها انتهت من معاينة موقع الحادث وجمع الأدلة للوقوف على أسباب الانهيار.

 

قرارات عاجلة لتأمين المبنى المهجور

بينما أصدر رئيس مجلس المدينة عدة قرارات عاجلة لتأمين المبنى المهجور، وحظر الدخول إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما تم انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب، وسط متابعة مستمرة لتطورات الحادث.

 

أستاذ تخطيط عمراني يكشف أسباب انهيار العقارات في مصر

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ انهيار العقارات ظاهرة خطرة جدًّا، مشيرًا، إلى أن غياب الصيانة أهم أسبابها، فلا بد أن تكون الصيانة إجبارية وليست اختيارية.

وأضاف، أنّ الصيانة عنصر مهم جدا، ولكن، عدد شركات الصيانة في مصر محدود، ولا بد للدولة أن يكون لها سبق في إنشاء شركات صيانة بجميع محافظات مصر.

