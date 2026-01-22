الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

مصدر فلسطيني: حماس ستسلم سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبولها كحزب سياسي

حركة المقاومة الفلسطينية
حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فيتو
أكد مصدر فلسطيني أن هناك تفاهم بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والإدارة الأمريكية على تسليم الحركة لسلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبول حماس كحزب سياسي.

السماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من غزة

ونقلت سكاي نيوز عربية عن المصدر الفلسطيني القول: التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من غزة مع تعهد أمريكي بعدم تعرض إسرائيل لهم مستقبلا.

وأضاف المصدر: الأمريكان وافقوا على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أمريكي.

ترامب: إسرائيل لديها تحفظا على بقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني

وتابع المصدر: الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء بأن لدى إسرائيل تحفظا على عدد من التفاهمات خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني.

وختم المصدر فلسطيني تصريحاته: لا تحفظات لدى السلطة الفلسطينية على التفاهم الأمريكي مع حماس طالما أنه يرسخ إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بإعادة الإعمار.

ترامب: حماس وافقت على تسليم سلاحها والأسابيع المقبلة حاسمة لاختبار جدية الالتزام

وعلى الجانب الأخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البدء في إعمار قطاع غزة سيمثل خطوة مفصلية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي وإعادة البناء يمكن أن يفتحا الباب أمام مرحلة جديدة تنهي سنوات طويلة من الصراع والتوتر في المنطقة.

وأوضح ترامب في كلمته أمام مؤتمر دافوس أمس، أن حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار جدية هذا الالتزام. وأضاف أن الولايات المتحدة ستراقب التطورات عن كثب، محذرًا من أنه في حال عدم الالتزام، “سيتم التخلص منهم بسرعة”، في إشارة إلى خيار الحسم العسكري.

