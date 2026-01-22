مدبولي يستعرض مع وزير الثقافة خطة تطوير قصور الثقافة 2025–2030

18 حجم الخط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاستعراض الموقف التنفيذي لتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، مشيرًا إلى دورها المحوري في نشر الفنون والمعرفة ودعم الإبداع، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الثقافية وضمان توفير الخدمات الثقافية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار تقديم خدمات ثقافية ومعرفية وإبداعية تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من أجل بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

خطة تطوير قصور الثقافة

وأضاف أن خطة تطوير قصور الثقافة تشمل أيضًا تحديث البرامج والأنشطة الثقافية وإعادة هيكلتها، مع التركيز على اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، فضلًا عن تعزيز الفنون الجادة وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية، مما يساعد في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الثقافة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة للفترة 2025-2030، مشيرًا إلى إطلاق وبدء خطة تطوير وإعادة إحياء عدد من قصور الثقافة.

جهود هيئة قصور الثقافة في إطار التحول الرقمي

كما أوضح الوزير جهود هيئة قصور الثقافة في إطار التحول الرقمي، حيث تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ليصبح منصة ثقافية شاملة توفر العديد من الخدمات، أبرزها الإعلان عن مواعيد الفعاليات والأنشطة الثقافية مع إمكانية الحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء متجر إلكتروني لعرض وبيع منتجات الهيئة التي تشمل كتبًا، ولوحات فنية، وحرفًا يدوية، مشيرًا إلى المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات المؤسسية مع الوزارات والجهات ذات الصلة، من أجل تنظيم مسابقات ثقافية وفنية مشتركة، وتنفيذ برامج تطوعية تهدف لدعم القوافل الثقافية وتوصيلها إلى القرى والمناطق النائية.

وخلال اللقاء استعرض "هنو" قصور الثقافة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي بعد أعمال التطوير، ومن أبرزها: قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، وقصر ثقافة جاردن سيتي بمحافظة القاهرة، وقصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قصر ثقافة نخل وبيت ثقافة قاطية، وقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبيت ثقافة المساعيد ومكتبة نجيلة للطفل والشباب بمحافظة شمال سيناء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.