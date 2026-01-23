إضافات صحية لـ كوب الماء تجعله صيدلية متكاملة

18 حجم الخط

الماء حياة وجسم الإنسان يحتوى على نسبة عالية من الماء ويحتاج الماء بنسبة كبيرة يوميا للقيام بالوظائف الحيوية وقلة شرب الماء له مخاطر عديدة.

وينصح الخبراء بتناول المياه على مدار اليوم بمعدل كوب كل ساعة حتى قبل النوم للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

إضافات صحية لكوب الماء تجعلها صيدلية متكاملة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن كوب الماء مهم ولكن يمكن إضافة بعض المكونات الصحية له ليصبح صيدلية متكاملة وليس مجرد ماء يروى العطش، بل يصبح حل سحرة للعديد من المشاكل الصحية، ومن هذه الإضافات:-

إضافات صحية لكوب الماء

إضافة قطع جوز الهند لمدة الجسم بطاقة عالية تدوم طوال اليوم.

إضافة 2 شريحة من الزنجبيل الطازج لتحسين الهضم والتخلص من شعور الغثيان.

شرائح الخيار لترطيب ونضارة البشرة.

إضافة ملعقة من بذور الشيا المطحونة إلى كوب الماء يسد الشهية ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة من اليوم.

إضافة بذور الكتان المطحونة إلى كوب الماء ينظم إفراز الهرمونات بالجسم.

فى حالة الصيام أو ممارسة الرياضات العنيفة فإضافة رشة ملح بحرى إلى كوب الماء يعوض الجسم بالأملاح المعدنية اللازمة.

إضافة بذور الريحان إلى كوب الماء يريح القولون ويعالج الحموضة، لأن الريحان صديق وفى للمعدة.

إضافة 3 حبات قرنفل إلى كوب الماء يقضى على آلام الفم والالتهابات ويمكن وضع القرنفل على مكان الألم ليختفى بعدها على الفور.

