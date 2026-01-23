مدرب الجيش الملكي المغربي: هدفنا صدارة المجموعة بدوري الأبطال

18 حجم الخط

أكد ألكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي المغربي أن هدف فريقه هو تصدر المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري.

ويواجه نادي الجيش الملكي المغربي فريق شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء غد السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال ألكسندر سانتوس في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: "نعلم أننا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والآن نحتاج إلى جمع النقاط وللفوز، كما نحتاج لإثبات قدرات فريقنا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "هدفنا الأول هو احتلال المركز الأول في المجموعة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".وأتم ألكسندر سانتوس تصريحاته قائلًا: "جمهورنا حتى وإن لم يكن في الملعب لكنه بالتأكيد سيساعدنا بقوة، وسيدعمنا، وسنقدم له الفوز".

وكان الجيش الملكي المغربي قد افتتح مشواره في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، قبل التعادل مع الأهلي بهدف لمثله، في الجولة الثانية.

ويحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع شبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الأخير، فيما يحتل الأهلي الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب برج العرب.

