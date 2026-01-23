عودة ظهور الأهلي وبيراميدز قاريًا، مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عبر موقعه الرسمي عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعود منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بقوة، اليوم الجمعة، من خلال جولة افتتاحية مرتقبة تحمل في طياتها مواجهات حاسمة ومثيرة على مستوى دور المجموعات.

وتتجه الأنظار إلى ملعب برج العرب، حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في مواجهة يسعى خلالها العملاق المصري لتعزيز انطلاقته ووضع قدم مبكرة في سباق التأهل، وسط ترقب جماهيري كبير داخل القلعة الحمراء.

وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يستقبل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضيفه الهلال أم درمان السوداني، على ملعبه في بريتوريا، في لقاء يُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على موازين المجموعة الثالثة، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين مع الوصول إلى منتصف مرحلة المجموعات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا بتوقيت القاهرة

المجموعة الأولى

السبت 24 يناير: 15:00 — باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري

السبت 24 يناير: 21:00 — نهضة بركان المغربي - بيراميدز

المجموعة الثانية

الجمعة 23 يناير: 18:00 —الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني

السبت 24 يناير: 18:00 — شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي

المجموعة الثالثة

الجمعة 23 يناير: 20:00 —صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني

الأحد 25 يناير: 15:00 —سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر

المجموعة الرابعة

السبت 24 يناير: 18:00 —الترجي الرياضي التونسي - سيمبا التنزاني

الأحد 25 يناير: 18:00 —الملعب المالي - بيترو أتلتيكو الأنجولي

