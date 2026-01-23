تبدأ من 10 جنيهات، سور الأزبكية يعيد الروح لمعرض الكتاب بأسعار في متناول الجميع (صور)

18 حجم الخط

في مشهد يعكس الدور التاريخي لـسور الأزبكية في نشر الثقافة، تشارك عدد من مكتبات السور في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 57، مقدمة آلاف العناوين بأسعار رمزية تناسب مختلف الفئات، في وقت يشكو فيه كثير من القراء من ارتفاع أسعار الكتب الجديدة.

أسعار الكتب بمكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب

وتبدأ أسعار الكتب داخل أجنحة سور الأزبكية من 10 و20 جنيها، وتصل إلى 30 و70 و100 جنيه حسب حالة الكتاب وقيمته، ما جعلها وجهة رئيسية لطلاب الجامعات، والباحثين، ومحبي القراءة، خاصة من أصحاب الدخل المحدود.

وتضم مكتبات سور الأزبكية المشاركة بالمعرض بأسعار كتب كثيرة في مختلف المجالات، من الأدب والرواية إلى الفكر والتاريخ وكتب الأطفال والتنمية البشرية، إضافة إلى الكتب التراثية والقديمة التي يصعب العثور عليها في دور النشر الحديثة ومجالات الطب والهندسة والبرامجة الانجليزي.

أبرز العناوين بمكتبات سور الأزبكية

ومن أبرز العناوين المتوفرة، الحرب فى المنزل لطه حسين، وروايات نجيب محفوظ مثل السراب، ولا شيء يهم لإحسان عبد القدوس، وراوية النبطى ليوسف زيدان، كتب عديدة لمصطفى محمود، ورواية قالو لانيس منصور، وروايات ومؤلفات للعديد من الكتاب مثل عباس محمود العقاد في الفكر والأدب، دواوين شعرية لـ نزار قباني وصلاح عبد الصبور، كتب تاريخية وسير ذاتية لشخصيات بارزة، كتب تعليمية ومراجع دراسية بأسعار مخفضة مثل سلسلة المعاصر، قصص وكتب أطفال بأسعار تبدأ من 10 جنيهات

وشهدت أجنحة سور الأزبكية إقبالا وزحام ملحوظ من الزوار، الذين أكدوا أن هذه الأسعار تعيد إليهم عادة شراء الكتب، بعد أن أصبح سعر الكتاب الواحد في بعض دور النشر يتجاوز 200 و300 جنيه.

ويؤكد باعة سور الأزبكية أن مشاركتهم في معرض الكتاب تأتي استمرارا لدور السور التاريخي فى الثقافة المصرية، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي هو إتاحة المعرفة للجميع دون أعباء مادية.

فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

وأكدت الهيئة جاهزية كافة القاعات لاستقبال الزوار في هذا اليوم الذي يمثل العيد الحقيقي للقراءة في مصر، وفق الأجندة التالية:

القاعة الرئيسية (بلازا 1) - الندوات الكبرى واللقاء الفكري

03:00 عصرًا: محور "شخصية المعرض": ندوة بعنوان "عوالم نجيب محفوظ.. من الحارة إلى العالمية"، بمشاركة كوكبة من النقاد والروائيين.

05:00 مساءً: اللقاء الفكري المفتوح مع أحد رموز الفكر العربي المعاصر.

07:00 مساءً: ندوة "الأدب الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستقبل النشر في ظل الثورة التكنولوجية.

القاعة الدولية (بلازا 2) - نافذة على العالم

04:00 عصرًا: ندوة "التعاون الثقافي العربي - الأوروبي: آفاق وتحديات"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

06:00 مساءً: ندوة "الأدب الأفريقي.. جسور التواصل" بمشاركة أدباء من دول القارة السمراء.

قاعة "كاتب وكتاب" (بلازا 1)

03:30 عصرًا: ندوة حول "الرواية التاريخية وتوثيق الواقع" بمشاركة نخبة من الكتاب الشباب.

05:30 مساءً: مناقشة كتاب "الاستدامة البيئية.. دور الفرد والمجتمع" تزامنًا مع القضايا العالمية الراهنة.

معرض كتاب الطفل (قاعة 5) - أنشطة العائلة

03:00 عصرًا: مسرح العرائس وعرض خاص لـ "الليلة الكبيرة".

04:30 عصرًا: ندوة "كيف نختار كتب أطفالنا؟" موجهة لأولياء الأمور، تليها ورشة حكي تفاعلية.

ساحة الفنون (الميدان والمسرح المكشوف)

04:00 عصرًا: عرض موسيقي لـ "أوركسترا الشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة.

06:00 مساءً: فقرات فنية متنوعة تجمع بين الإنشاد الديني والشعر العامي.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

