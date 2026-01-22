معرض الكتاب، ندوة «إدوارد الخراط مبدعا» تكشف دوره في تطوير الكتابة الروائية العربية

18 حجم الخط

شهدت الجلسة الأولى من ندوة «إدوارد الخراط مبدعا»، التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نقاشا موسعا حول التجربة الإبداعية للكاتب والناقد الكبير إدوارد الخراط، ودوره في تطوير الكتابة الروائية العربية.

ندوة «إدوارد الخراط مبدعا»

شارك في الجلسة، الكاتب والناقد منتصر القفاش، والدكتور إيهاب الخراط، فيما أدارت الجلسة وشاركت فيها الدكتورة مي التلمساني، حيث تناول المتحدثون ملامح مشروع الخراط الإبداعي.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، إن إدوارد الخراط كان مبدعا يتمتع بدرجة عالية من الانضباط والالتزام، ولديه شغف كبير باللغة والتعبير، مشيرا إلى أنه كان حريصا على القراءة والكتابة بشكل منتظم، كما اعتاد الاستماع إلى موسيقى محمد عبد الوهاب، وكان مواظبا على مكتبته التذكارية.

وأوضح أن حياة الخراط الشخصية اتسمت بحالة دائمة من الدهشة والبحث، واصفا إياه بأنه كاتب إشكالي، شديد الاهتمام بعلم النفس وقضايا الحرية، وهو ما انعكس بوضوح على مشروعه الأدبي والفكري.

وأشار إلى أن إدوارد الخراط تعرض للاعتقال لمدة عامين خلال فترة حكم الملك فاروق، بعد تورطه في أعمال سياسية عنيفة، لافتا إلى أن هذه التجربة تركت أثرا عميقا في وعيه ورؤيته للعالم.

وأكد إيهاب الخراط أن الكاتب الراحل كان مدافعا قويا عن الحداثة، وناقدا لما بعد الحداثة، كما تطرق إلى أيامه الأخيرة، موضحا أنه كان يعاني من مشكلة في الحنجرة تفاقمت بسبب التدخين، ما تسبب في صعوبات بالتنفس، وكانت سببا مباشرا في وفاته، وقد تناول الخراط هذه التجربة في كتاب مفصل.

ومن جانبها أضافت الدكتورة مى التلمسانى، أن إدوارد الخراط، يعد أحد أبرز رواد التجريب في الأدب العربي، إذ كسر الأشكال التقليدية للكتابة الروائية، وفتح افاقا جديدة أمام أجيال لاحقة من الكتاب، مشيره إلى أن أعماله، وعلى رأسها «رامة والتنين»، ما زالت تطرح أسئلة جمالية وفكرية راهنة.

وأوضحت التلمسانى، أن لديها علاقة صداقة قديمة كانت تربطها بإدوار الخراط، مشيرة إلى أنه كان دائم الظهور مختفيا خلف الكتاب، ولديهما صور تجمعهما تعكس هذا الشغف بالقراءة.

وأضافت أنها شاركته العمل في كتاب «صدى يوم أخير» الصادر عن دار الشروق، مؤكدة أن الخراط ترك بصمة واضحة لدى جيله، لا سيما في اشتباكه النقدي مع الفن التشكيلي، واعتبر أن رواية «رامة والتنين» هي أهم أعماله.

وفي نفس السياق، لفت الكاتب منتصر القفاش، إلى تأثير الخراط النقدي إلى جانب إبداعه الأدبي، باعتباره كاتبا جمع بين الكتابة الروائية والرؤية النقدية، مشيرا إلى إنه يعتبر نفسه أحد أبناء إدوارد الخراط فكريا، ويحلم بتجميع كل ما قاله بدر الديب عن إدوار الخراط في كتاب واحد يوثق تجربته.

وأوضح القفاش أن من الأعمال التي أعجبته للخراط مجموعة «اختناقات العشق والصباح»، معتبرا أنها تقدم قصصا مختلفة وغير متعارف عليها في شكلها ومضمونها، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمعه بـ إدوار الخراط كان في دار التنوير، بمناسبة إعادة إصدار أعماله، وأنه رغم تقدمه في السن وظروفه الصحية، ظل محتفظا بحضوره الإبداعي وقدرته على التأثير.

وشهدت الجلسة توفير مترجم للغة الإشارة، بما أتاح مشاركة الصم والبكم في الفعاليات، في إطار حرص إدارة المعرض على إتاحة الأنشطة الثقافية لذوي الهمم، كما تأتي هذه الندوة ضمن برنامج ثقافي موسع يحتفي برموز الثقافة المصرية، ويعكس شعار الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.