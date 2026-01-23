الجمعة 23 يناير 2026
الأسماك تبدأ من 40 جنيها، إقبال على السلع الغذائية بالمعرض الدائم بالمنصورة (صور)

إقبال على الشراء
إقبال على الشراء بالمعرض الدائم بالمنصورة، فيتو
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هناك تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

 

اسعار البيض والأسماك 

وقال المحافظ: تجري تخفيضات على اللحوم، وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 100 حتى 120 جنيه للطبق، وتتراوح أسعار الأسماك  بين 40 إلى 120 جنيها، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

 

ويقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ونانسي عبد القادر من إدارة المتابعة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض. 

