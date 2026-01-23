الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

أسعار الطوب
أسعار الطوب
18 حجم الخط

أسعار الطوب والزلط، شهدت أسعار الطوب والزلط حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية،  بختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» أسعار الطوب والزلط بمختلف أنواعها في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الطوب حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الطوب الأحمر (ألف طوبة): سجل سعره حوالي 1,550 جنيه.
• الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): بلغ نحو 2,200 جنيه.
• الطوب الاسمنتي المفرغ: وصل إلى 13,340 جنيه للألف.
• الطوب الخفيف: سجل نحو 2,257 جنيه للألف.

أسعار الطوب والزلط، فيتو 
أسعار الطوب والزلط، فيتو 

أسعار الزلط حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الزلط العادة: سجل سعر المتر حوالي 300 جنيه.
• الزلط المخصوص: سجل نحو 375 جنيهًا للمتر.

•الزلط السن: وصل إلى 340 جنيهًا.

أنواع الطوب المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الطوب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:
الطوب الأحمر:
يُستخدم في بناء الحوائط والأساسات، ويتميز بانتشاره الواسع وتعدد مقاساته.
الطوب الأسمنتي:
يدخل في الأعمال الإنشائية التي تتطلب قوة تحمل أعلى، ويتميز بصلابته.
الطوب الأبيض (الخرساني):
يُستخدم في العزل والبناء الخفيف، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أنواع الزلط المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الزلط المتداولة في السوق المصرية إلى عدة أنواع، من أبرزها:
الزلط الكبير:
يُستخدم في أعمال الخرسانة وصب القواعد والأساسات.
الزلط الصغير:
يدخل في الخلطات الخرسانية وأعمال البناء المختلفة.
الزلط الفينو:
يُستخدم في الخرسانة المسلحة التي تتطلب تماسكًا أعلى.

العوامل المؤثرة على أسعار الطوب والزلط

تتأثر أسعار الطوب والزلط بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة النقل والوقود
• أماكن التصنيع والمحاجر
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• القرب أو البعد عن مناطق العمران
• حجم المعروض في السوق المحلية

الطوب والزلط ودورهما في الاقتصاد

ويساهم قطاع صناعة وتوريد الطوب واستخراج الزلط في دعم قطاع البناء والتشييد، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الطوب والزلط أسعار الزلط أسعار الطوب الأسواق المحلية السوق المحلية ختام تعاملات الأسبوع ختام تعاملات سوق مواد البناء

مواد متعلقة

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

11500 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

125.19 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

13 حالة وفاة، تسريب الغاز يحصد أرواح المواطنين بالقليوبية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أزمة وزارة الصحة مع الصيادلة تحتاج إلى علاج!

حفلات التوقيع والفعاليات الترفيهية تستقطب عددا كبيرا من زوار معرض الكتاب

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية