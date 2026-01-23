الثقة بالنفس سر نجاح الطيران المدني

18 حجم الخط

في كل المؤسسات والهيئات الحكومية تتباين الآراء حول القيادات التي تتولى المسئولية في تلك الجهات، فمنهم من يصف بعض القيادات بالقيادة الناجحة ويستند إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال تولي المهمة، ومنهم من يصف البعض بالفشل نتيجة القصور الفكري وانعدام الخبرة والعلم وحسن الإدارة..

ومن تداعيات فشل القيادة وقوع خسائر جمة، ومن هنا يبرز دور القائد الشجاع الذي يتميز بقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات الصعبة ورباطة جأشه وثقته بنفسه، مع التحلي بالمرونة والنزاهة والتواصل الفعال والقدرة على التحفيز ليصبح قدوة لفريقه، لا يخشى مواجهة التحديات بل ينظر إليها كفرص للنمو.



بديهي أن الثقة بالنفس من الصفات الأساسية للقائد، والقيادة الحقيقية تتطلب شجاعة ووضوحًا والقدرة على إلهام الآخرين حتى في اللحظات الغامضة.



الطيران المدني زاخر بالقيادات الناجحة، فمنذ أن تولى الدكتور طيار سامح الحفني الحقيبة الوزارية للطيران المدني وهو حريص على تصحيح المسار بما يصب في مصلحة الطيران المدني إقليميًا ودوليًا..

فكان اختيار الكفاءات لتولي مناصب قيادية لديها أدوات النجاح وتمتلك المهارات التي تمكنهم من التنقل بين التحديات وتعزيز التعاون وتوجيه فرقهم نحو النجاح، خاصة وأن القيادة رحلة مستمرة، ومن خلال تحسين المهارات يمكن للقائد أن يصنع بيئة عمل إيجابية تعزز الإنتاجية وتحقيق الأهداف.



العمل في أي منشأة عمل جماعي لا بد من توفير بيئة صالحة تصب نتائجها في مصلحة المنشأة التي لا تنطلق إلا بتضافر الجهود والإخلاص في العمل، ومن هنا يكون العامل البشري أحد عوامل النجاح لأي نشاط سواء في القطاع العام أو الخاص.



بديهي أن الطيران المدني أحد دعائم وركائز الاقتصاد الوطني، ومن هنا يأتي الدور الفعال للقيادات والعاملين في تحقيق النجاح في كافة أنشطته، وبدون مجاملة هناك قيادات صلبة في هذا القطاع الحيوي، منهم المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الذي يثبت دومًا أن الرجل المناسب في المكان المناسب بالخبرة والعلم والإدارة والتفكير خارج الصندوق، فكانت المطارات في أبهى صورها..

والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الذي كان طوق نجاة للشركة الوطنية التي انطلقت للعالمية وقادرة على المنافسة بتعظيم أسطولها، والمحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الذي حقق المعادلة الصعبة في التطوير والتحديث والخدمات للمسافرين وتحقيق أعلى الأرباح لم نشهدها من قبل.

إنهم من بين فرسان الطيران الذين جعلوا من الطيران المدني شكل تاني بفضل وجود قيادات تتمتع برؤية واضحة وتفكير استراتيجي وثقة بالنفس.

