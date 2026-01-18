نجمة الهلال وتعشق رونالدو، من هي ليلى القحطاني المتوجة بـ "جوي أووردز"؟

18 حجم الخط

خطفت ليلى القحطاني، نجمة فريق الهلال السعودي لكرة القدم للسيدات، الأضواء في حفل تسليم جوائز “جوي أووردز” الذي أقيم مساء السبت بالعاصمة السعودية الرياض.

وتم تكريم ليلى القحطاني بوصفها الرياضية المفضلة بعد أن نالت تقديرًا خاصًا لما قدمته في مسيرتها الاحترافية كلاعبة كرة قدم سعودية.



ولفتت ليلى الأنظار بظهورها على المنصة لاستلام الجائزة بعكاز بعد إصابتها التي خضعت على إثرها للجراحة مؤخرًا.



من هي ليلى القحطاني؟

تعد النجمة السعودية ليلى القحطاني إحدى أبرز لاعبات كرة القدم في الدوري السعودي للسيدات.

وتبلغ ليلى 25 عامًا، وولدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 25 سبتمبر 2000، وشقت طريقها في عالم كرة القدم بعد أن تعلقت باللعبة في سن صغيرة.

وبدأت ليلى القحطاني مشوارها الكروي في نادي اليمامة بجانب نادي الرياض في الفئات السنية قبل رحيلها للشباب.



وتعد ليلى إحدى أبرز حارسات المرمى في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة كما أنها لعبت للمنتخب السعودي لأول مرة عام 2022.



وانتقلت الحارسة السعودية إلى نادي الهلال في شهر يوليو 2025، ووقعت عقدًا لمدة 3 مواسم حتى صيف 2028.

اللاعبة "ليلى القحطاني" تفوز بجائزة الرياضية المفضّلة ضمن فئة الرياضة في حفل #جوي_اوورد 2026 🏆



مبروك "ليلى" 👏💙 pic.twitter.com/7GSzO3Y3Pk — سيدات الهلال (@alhilal_ws) January 17, 2026



ليلى القحطاني وكريستيانو رونالدو

فاجأت ليلى القحطاني المتابعين أثناء استلام حفل جوائز جوي أوردز بتقليد الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.



وقالت ليلى القحطاني قبل تقليد احتفالية "suii" إن القيام بهذه الحركة أمنية شخصية لها.

حارسة الهلال ليلى القحطاني على طريقة الدون كريستيانو رونالدو:



سيييييي 😂🤍 pic.twitter.com/TSrvbSUiH5 — Golden Dose (@GoldenDose) January 17, 2026



وكان رونالدو قد انتقل للعب بالدوري السعودي في شهر يناير 2023 بارتداء قميص النصر بعد رحلة طويلة وحافلة بالنجاحات مع كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.