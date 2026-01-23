الجمعة 23 يناير 2026
تفاصيل وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

الموزع أحمد إبراهيم
الموزع أحمد إبراهيم
أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم اليوم عن رحيل والده. 

ونشر أحمد إبراهيم صورة سوداء عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا بكلمات تقطر حزنًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا حبيبي وروحي مات".

 وتفاعل معه آلاف المتابعين وزملاؤه في الوسط الفني بكلمات المواساة والدعاء للفقيد بالرحمة.

في هذا السياق، لم يعلن أحمد إبراهيم، عن مكان وموعد تشييع جثمان والده. 

الحالة الصحية قبل الوفاة


من ناحية أخرى، تشير المصادر المقربة من الموزع الشاب، أن الراحل تعرض لوعكة صحية مؤخرًا.

