مسلسلات رمضان 2026، ريهام عبد الغفور تلجأ للحقن المجهري في "حكاية نرجس"

تقدم الفنانة ريهام عبد الغفور خلال سباق رمضان 2026 مسلسل حكاية نرجس من واقع المجتمع الذي نعيشه، حيث تجسد حياة سيدة تعاني من عدم الإنجاب والضغوطات التي تتعرض لها.

 

وعلمت فيتو من أحد العاملين في المسلسل أن الأحداث تحمل في مجراها محاولة نرجس التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور إجراء عملية حقن مجهري كي تنجب ولكن المحاولة تفشل، وتتعرض للتنمر من قبل أهل زوجها.

 

وتشهد أحداث مسلسل حكاية نرجس تعرضها للخيانة الزوجية، وذلك بسبب عدم إنجابها، مما يدفعها لطلب الطلاق منه ويتزوج هو من أخرى لينجب.

 

وتواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مسلسل "حكاية نرجس"، والمقرر عرضه في 15 حلقة عبر قنوات المتحدة.

كما يشارك في بطولة “حكاية نرجس” بجانب ريهام عبد الغفور كل من الفنانين حمزة العيلي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، ومجموعة من ضيوف الشرف.


وتواجه ريهام عبد الغفور، أزمة إنسانية قاسية بعد انفصالها عن زوجها في المسلسل بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتدخل بعدها في رحلة جديدة مليئة بالتحديات النفسية والاجتماعية.

 

وتلعب الفنانة سماح أنور دور والدة نرجس، وهي شخصية قوية ومؤثرة في مسار الأحداث، في حين يجسد الفنان مجدي السباعي شخصية والد نرجس، ضمن إطار أسري يحمل كثيرًا من التفاصيل الإنسانية التي تنعكس على قرارات الأبطال ومواقفهم.

 

ويلعب الفنان حمزة العيلي شخصية زوجها الذى يصيبها بعقدة نفسية من التعامل مع الجنس الآخر، بسبب علاقته المعقدة معها.


وتشارك الفنانة دنيا ماهر في بطولة العمل، حيث تقدم دور منال، الشقيقة الكبرى لنرجس، والتي تلعب دور مهم في العمل.

 

بينما تجسد الفنانة بسنت أبو باشا شخصية هدى، الشقيقة الصغرى، في دور يعكس اختلاف الرؤى والتجارب داخل الأسرة الواحدة. 


وتظهر الفنانة عارفة عبدالرسول بدور حماة نرجس، وهي شخصية تضيف بعدًا دراميًّا مهمًّا، خاصة في ظل تعقيدات العلاقة الزوجية الجديدة، مع ريهام عبد الغفور.

