رابح صقر يتألق بحفله في فبراير الكويت (فيديو)

تألق الفنان رابح صقر، خلال حفله الغنائي ضمن مهرجان فبراير الكويت 2026، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل رابح صقر في فبراير الكويت

وقدم “صقر” عددًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها كتير منك الزعل، حاسس بغربة وغيرهم.

وفي وقت سابق، أحيا رابح صقر حفلًا على مسرح عبادي الجوهر في مدينة جدة.

وتألق رابح صقر خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته ومنها أغنية “على كيفك” التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل إستاد الزعيم.

