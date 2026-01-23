تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة يانج أفريكانز الليلة

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب برج العرب.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة يانج أفريكانز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه، نيتيس جراديشار.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي المباراة سعيًا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة، والسعي لضمان خطف بطاقة التأهل الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

كما عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني أمس؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتم عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب برج العرب، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيا مكونا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون اللبني.

