بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك

كشفت تقارير صحفية أن روني باردجي، نجم برشلونة، تلقى عروضا عديدة للمغادرة على سبيل الإعارة، سواء خلال الصيف الماضي أو في يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، واصلت أسهم روني باردجي الارتفاع منذ توقيعه مع نادي برشلونة على الرغم من مشاركته في 340 دقيقة فقط مع الفريق الأول.



ولم يكن اللاعب السويدي عنصرًا أساسيًا في سياسة التدوير التي يعتمدها المدرب هانز فليك، إلا أن الدقائق القليلة التي شارك فيها تركت انطباعًا إيجابيًا للغاية.

وأشارت التقارير إلى أن أندية من مختلف الدوريات الكبرى تواصلت مع مكاتب برشلونة للاستفسار عن إمكانية رحيل باردجي على سبيل الإعارة، ومن بينها عرض بورتو البرتغالي.



ويعد وجود لامين يامال في نفس مركز باردجي بالجناح الأيمن عقبة كبرى أمام استمرارية ظهور اللاعب مع الفريق الأول.

لكن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك يتفق على أن موقف اللاعب وقدرته على التعلم جديران بالإشادة.

ولفتت التقارير إلى أنه خلال الصيف الماضي تلقى باردجي عددًا كبيرًا من العروض في حال قرر برشلونة إعارته بحثًا عن دقائق لعب أكثر، حيث أبدى ريال مايوركا اهتمامًا متواصلًا للتعاقد معه على سبيل الإعارة، كما ظهرت اهتمامات من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أغلق هذا الملف مؤقتا، لكنه عاد للواجهة خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

ورغم تأثير باردجي المحدود خلال النصف الأول من الموسم، فإن إدارة برشلونة واضحة في موقفها بعدم رحيل روني خلال شهر يناير المقبل.

فليك يرفض رحيل اللاعبين

كما يرفض فليك خسارة أي لاعب في الفريق خلال يناير، ويدرك أن الموسم قد يشهد مستجدات غير متوقعة، بالإضافة إلى أنه راضٍ تمامًا عما قدمه باردجي حتى الآن، ويعتقد أن أمامه هامشًا كبيرًا للتطور.

وقد يختلف موقف برشلونة وفليك مع نهاية الموسم، إذ سيجري تقييم وضعه بناءً على تأثيره وأدائه في النصف الثاني من الموسم، لتحديد إذا كانت الإعارة إلى نادٍ تنافسي آخر ستكون أكثر فائدة لتطوره.

