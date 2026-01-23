سقوط طفل من الدور الثالث وإصابة شاب في تصادم مروع في جمصة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية حادثتين مروعتين الأولى إصابة طفل سقط من الدور الثالث والثانية لإصابة في تصادم موتوسيكل مع سيارة على طريق جمصة.

إصابة طفل وشاب في حادثين بجمصة

في الواقعة الأولى أصيب طفل في العقد الأول من عمره سقط من الدور الثالث بشرفة منزله بشارع الكنيسة بجمصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل من الدور الثالث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة جمصة وتبين إصابة "سليم الـ ح ع" 4 سنوات باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه استرواح هوائي بالرئة اليسرى، وانخفاض في درجة الوعي، ويتلقى العلاج في مستشفى جمصة المركزي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والواقعة الثانية أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من عمره في تصادم موتوسيكل مع سيارة ثانية أمام البوابة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة " السيد ب ع" 19 عامًا بجرح بالقدم اليمني وكدمات وسحجات بالجسم ووصول الحاله بتشنجات واشتباه نزيف بالمخ ويعمل عامل بمصنع ويتلقى العلاج في مستشفى جمصة المركزي.

وفي واقعة أخرى كان لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة بمركز منية النصر في الدقهلية.

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث على طريق بمنية النصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

أسماء ضحايا الحادث في الدقهلية

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "توكل ا م" 17 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.



كما لقي “محمد محمود عبد الغني ”17 عامًا، بدر وليد المتولي، 17 عامًا، مصرعهما، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.