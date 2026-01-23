الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

سقوط طفل من الدور الثالث وإصابة شاب في تصادم مروع في جمصة

تصادم مروع في جمصة،
تصادم مروع في جمصة، فيتو
شهدت محافظة الدقهلية حادثتين مروعتين الأولى إصابة طفل سقط من الدور الثالث والثانية لإصابة في تصادم موتوسيكل مع سيارة على طريق جمصة.

 

إصابة طفل وشاب في حادثين بجمصة 

في الواقعة الأولى أصيب طفل في العقد الأول من عمره سقط من الدور الثالث بشرفة منزله بشارع الكنيسة بجمصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل من الدور الثالث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة جمصة وتبين إصابة "سليم الـ ح ع" 4 سنوات باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه استرواح هوائي بالرئة اليسرى، وانخفاض في درجة الوعي، ويتلقى العلاج في مستشفى جمصة المركزي.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

والواقعة الثانية أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من عمره في تصادم موتوسيكل مع سيارة ثانية أمام البوابة الرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة " السيد ب ع" 19 عامًا بجرح بالقدم اليمني وكدمات وسحجات بالجسم ووصول الحاله بتشنجات واشتباه نزيف بالمخ ويعمل عامل بمصنع ويتلقى العلاج في مستشفى جمصة المركزي.

 

وفي واقعة أخرى كان لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة بمركز منية النصر في الدقهلية.

 

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث على طريق بمنية النصر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

 

أسماء ضحايا الحادث في الدقهلية

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "توكل ا م" 17 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.


 كما لقي “محمد محمود عبد الغني ”17 عامًا، بدر وليد المتولي، 17 عامًا، مصرعهما، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى منية النصر المركزي.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

