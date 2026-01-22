الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البرومو الرسمي لمسلسل "فخر الدلتا" المقرر عرضه على قناتي "ON" والحياة في رمضان

مسلسل فخر الدلتا،
مسلسل فخر الدلتا، فيتو
18 حجم الخط

طرحت قناة "ON" وشبكة تلفزيون "الحياة" برومو مسلسل "فخر الدلتا"، بطولة الفنان أحمد رمزي، الذي يأتي ضمن خريطة أعمال القناتين الدرامية في موسم رمضان 2026.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

أبطال العمل

 

ويضم "فخر الدلتا" مجموعة من النجوم، بمشاركة مميزة من: انتصار، وتامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

 

أشرف عبد الباقي

 

وكان قد اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو رية بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فخر الدلتا أبطال مسلسل فخر الدلتا مسلسلات رمضان قناة الحياة قناة ON

مواد متعلقة

طرح البرومو التشويقي لمسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026 (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية