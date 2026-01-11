الأحد 11 يناير 2026
يعرض على شاشات "المتحدة" في رمضان، كواليس من مسلسل "فخر الدلتا"

أحمد رمزي بطل العمل،
أحمد رمزي بطل العمل، فيتو
نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحات خاصة لنجوم وصناع مسلسل "فخر الدلتا"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. 

وتحدث أحمد رمزي وتارا عبود والسيناريست حسن علي والمخرج هادي بسيوني عن كواليس المسلسل الذي يدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

مسلسل فخر الدلتا

 

يضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، كما يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

 

ويواصل صناع مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل مدينة دكرنس والتي تعتبر إحدى ديكورات العمل الأساسية.

 

 ويشهد فخر الدلتا  تواجد “فخر” الذى يقدم دوره الفنان أحمد رمزي بمدينة دكرنس وهو ناقم على حاله ويريد أن يصبح رجل أعمال.

 

ويقرر “فخر” النزول للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، وأثناء تواجده وعمله في القاهرة يقابل رجل أعمال يلعب دوره الفنان حسين فهمي، والذى يجعله وجه إعلاني جديد في سوق الميديا.

 

 

 

