خارج الحدود

وزير خارجية جرينلاند: أمين عام الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب

أمين عام الناتو نقل
أمين عام الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
قال وزير خارجية جرينلاند مساء اليوم الخميس: أمين عام الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير خارجية جرينلاند: لم نطلب من أمين عام الناتو التفاوض نيابة عنا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن جرينلاند: «لن أدفع أي شيء»، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أمين عام حلف الناتو بشأن جرينلاند

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أمين عام حلف الناتو، مارك روتي، بشأن جرينلاند، ما دفعه إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي كان يهدد بفرضها على الدول الأوروبية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل.

الوصول إلى الموارد المعدنية في جرينلاند

وأفادت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بأن التفاصيل لا تزال غامضة، إلا أن ترامب وصف الاتفاق بأنه عام، ويشمل التعاون بين بلاده وأوروبا في مشروع نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، إضافة إلى الوصول إلى الموارد المعدنية في جرينلاند.

ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ

وسارعت الدول الأوروبية إلى الترحيب بالخبر، إذ أكد وزير الخارجية الدنماركي أن الأمر انتهى على نحو أفضل مما بدأ، مع التأكيد على احترام «الخطوط الحمراء» لبلاده. كما رحّب رئيس وزراء هولندا ورئيسة وزراء إيطاليا بالتطورات، داعين إلى استمرار التعاون بين الحلفاء.

وأسهمت هذه الأخبار في تهدئة التوترات السابقة في الأسواق، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، بينما تعزّز مؤشر الدولار.

