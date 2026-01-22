محافظ البحيرة تتفقد المدفن الصحي بمركز بدر

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة،، بتفقد المدفن الصحي بمركز بدر، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المعتمدة

وأكدت محافظ البحيرة أن المدفن الصحي يُعد أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والحد من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام، ويحافظ على الموارد الطبيعية ويمنع التلوث والحرق العشوائي، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، كما يسهم في تحسين الشكل الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

اقامة مصنع لتدوير المخلفات

كما وجهت الدكتورة المحافظ ببحث ودراسة اقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمساحة الملحقة بالمدفن للاستفادة من من تدوير المخلفات وتقليل كمية المخلفات التي يتم إعدامها مما يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للخلايا الدفن الصحي، ويعزز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المراجعة البيئية وعمل القياسات اللازمة لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة.

"بدر 3" على مساحة 5 أفدنة

الجدير بالذكر أن المدفن الصحي المتكامل "بدر 2" مقام على مساحة 33 فدانًا، وكذلك تم التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي الجديدة "بدر 3" على مساحة 5 أفدنة، وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ويشمل مشروع المدفن بمركز بدر خلية دفن صحي مطابقة للاشتراطات البيئية، وبحيرة تبخير، وغرف أمن ومولدات، ومبنى إداري، وشبكات طرق خدمية، إلى جانب أنظمة متكاملة لتجميع ومعالجة سائل الرشيح، بما يسهم في غلق المقالب العشوائية، والحد من التلوث، وتحسين مستوى النظافة والبيئة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.