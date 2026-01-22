حملة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

للتحذير من مخاطر المخدرات الاصطناعية

ضمن مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة توعوية موسعة تستهدف الكشف عن مخاطر المخدرات الاصطناعية، ورفع وعي الأسر المصرية بسبل الوقاية والحماية والاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا أن الوعي الأسري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة.

وحذّر صندوق مكافحة الإدمان من خطورة المواد المخدرة المصنعة كيميائيًا، لما لها من تأثير سريع ومباشر على الوعي والإدراك، وقدرتها على إحداث رغبة قهرية في التعاطي خلال فترات قصيرة. وأوضح أن هذه المواد تنقسم إلى عقاقير صيدلانية يُساء استخدامها، مثل المهدئات وأدوية الصرع والترامادول، ومواد غير مشروعة، من أبرزها مخدر الشابو (الآيس) الذي يُعد من أخطر أنواع المنشطات، إضافة إلى القنبيات المصنعة مثل الاستروكس والفودو، التي تؤدي إلى تخدير كامل للجهاز العصبي وقد تتسبب في حالات وفاة مفاجئة.

وأشار الصندوق إلى أن تعاطي هذه المواد يخلّف أضرارًا جسيمة على الصحة الجسدية والنفسية، تشمل الفشل الكلوي، وتلف وظائف الكبد، واضطرابات عقلية حادة مثل الهلوسة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الميول الانتحارية والسلوكيات العنيفة.

وشددت الحملة على أن الوقاية تبدأ من داخل الأسرة، من خلال التواصل المستمر والحوار المفتوح وغير المشروط مع الأبناء، وتشجيعهم على ممارسة الهوايات والأنشطة الاجتماعية التي تعزز الثقة بالنفس والانتماء. كما دعت الأسر إلى متابعة المحتوى الإلكتروني الذي يتعرض له الأبناء، واعتماد أساليب توعوية غير مباشرة تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم.

كما نبّه الصندوق إلى ضرورة الانتباه للمظاهر الدالة على التعاطي، مثل التدهور الدراسي أو الصحي، فقدان الشهية، التقلبات المزاجية الحادة، الطلب المتكرر للنقود، أو اختفاء بعض المقتنيات من المنزل، محذرًا من عوامل تزيد من احتمالية التعاطي، أبرزها التفكك الأسري والتدخين في سن مبكرة.

وفي إطار تقديم التوعية بأسلوب مبسط وجاذب، نظم الصندوق داخل جناحه بالمعرض أنشطة تفاعلية للأطفال، شملت ألعابًا تعليمية مثل لعبة «السلم والدخان» للتوعية بأضرار التدخين، إلى جانب أنشطة تلوين تهدف لغرس مفاهيم الوقاية بطريقة ترفيهية.

واختتم الصندوق حملته بدعوة زوار معرض القاهرة للكتاب 2026 إلى التحرك السريع عند الشك في وجود حالة تعاطي، من خلال التواصل مع الخط الساخن 16023، الذي يقدّم خدمات المشورة والعلاج مجانًا وفي سرية تامة وعلى مدار 24 ساعة.

