أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: تدريب 8000 متعاف ضمن مبادرة "حرفي" لإعادة دمجهم اقتصاديا

الدكتور عمرو عثمان،
الدكتور عمرو عثمان، فيتو
أعلن الدكتور عمرو عثمان  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن جهود الصندوق في التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان ضمن مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة،وتم تدريب ما يقرب من 8000 متعافي خلال عام 2025 .

وأكد عثمان على حرص  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، مثل مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وكذلك صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان،أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل

ولفت الى ان مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمراكز العزيمة الجديدة لعلاج مرضى الإدمان.

