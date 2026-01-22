الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

فرنسا تحتجز ناقلة نفط قادمة من روسيا في البحر المتوسط

البحرية الفرنسية،
البحرية الفرنسية، فيتو
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن القوات البحرية الفرنسية نفذت عملية في البحر الأبيض المتوسط ​​ضد ناقلة نفط أبحرت من روسيا.

ماكرون يعلن احتجاز ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط 

وأضاف ماكرون: "اعترضت  البحرية الفرنسية صباح اليوم ناقلة نفط روسية، خاضعة لعقوبات دولية ومشتبه برفعها علما زائفا".

وتابع: "نفذت هذه العملية في أعالي البحار، في البحر الأبيض المتوسط، بمساعدة عدد من حلفائنا".

ولم يذكر الرئيس الفرنسي اسم الناقلة المحتجزة، ولا أي معلومات حول ما إذا كان على متنها مواطنون روس، واكتفى بالتأكيد على أن "هذه الإجراءات تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، معلنا عن "بدء تحقيق قضائي".

وأوضح ماكرون: "نحن مصممون على ضمان الامتثال للقانون الدولي وفعالية العقوبات"، فيما أمرت الناقلة بالتوجه إلى ميناء حددته السلطات الفرنسية.

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتجزت ناقلة نفط في الكاريبي.

ومنذ أسابيع، احتجزت الولايات المتحدة في وقت سابق على ناقلة نفط روسية قبالة سواحل فنزويلا.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القوات الأمريكية العاملة في منطقة الكاريبي استولت على ناقلة نفط، قال إنها كانت تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، في إطار ما وصفه بـ جهود واشنطن لقطع شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بجهات مصنفة على لوائح العقوبات الأمريكية.


واشنطن: الناقلة جزء من شبكة تهرب نفطي وتمويل غير مشروع

 وأوضح روبيو أن الناقلة المحتجزة كانت تستخدم لنقل النفط خارج الأطر القانونية الدولية، ضمن شبكة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات، مؤكدًا أن العملية تأتي في سياق تصعيد أمريكي منسق ضد أنشطة تهريب الطاقة التي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

