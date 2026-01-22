الخميس 22 يناير 2026
السجن المؤبد لـ5 أشخاص بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الإسكندرية

السجن المؤبد لـ5
السجن المؤبد لـ5 أشخاص بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين، سامح حامد شاكر، وحنا بسطوروس، والمستشار محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة المتهمين " ع.ع.ص" و" م.ع.ع" و" ل.ع.ع" و"ع.م.م"، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأدوات والهواتف واللاب توب المضبوطين، وحل الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المتهمون وإدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين، وإغلاق مكان تصنيع المتهمين المواد المتفجرة الثلج الأبيض، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  11623 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، معلومات أكدتها المعلومات والتحريات بقيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء الحرية الشخصية والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

 


وكشفت الأجهزة الأمنية، قيام كل من "ع.ع.ص" و"م.ع.ع" و" ل.ع.ع" و" ع.م.م"  بالانضمام إلى جماعة إرهابية، المتهم الأول " ع.ع.ص" واسمه الحركي أبو حذيفة، أسس وتولي قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة ووقوات الأمن، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة الدماء.

 

متهمون يؤسسون جماعة إرهابية بالإسكندرية
كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع كل من  م.ع.ع" اسمه الحركي أبو حواء و" ل.ع.ع" واسمه الحركي أبو عمير و" ع.م.م" واسمه الحركي أبو عاصم، انضموا إلى جماعة إرهابية، وتلقي المتهمون تدريبات أمنية وتقنية لتحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية.


كما قام المتهمون بعمل من أعمال التحضير والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بان رصدوا مسجدا وعددا من الكنائس وأحد الأسواق الشعبية وعدد من الأكمنة وإحدى المدارس بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية.

