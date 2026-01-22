الغرف التجارية تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات في السوق

18 حجم الخط

أسعار السيارات، شهد سوق السيارات في مصر تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تراجع الأسعار مقارنة بالارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال الأعوام الماضية، وسط مؤشرات واضحة على دخول السوق مرحلة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.

شعبة السيارات: انخفاض الأسعار مستمر منذ بداية العام لكن بوتيرة أهدأ من 2025

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات في السوق المصرية واصلت الانخفاض منذ مطلع العام الجاري، وذلك امتدادًا لحالة التراجع الكبير التي سجلها السوق خلال عام 2025، مؤكدًا أن وتيرة الانخفاض الحالية أصبحت أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

وأوضح أن السوق استفاد من عدة عوامل مجتمعة، في مقدمتها زيادة المعروض من السيارات، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الدعم المتزايد للإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة السعرية التي كانت سائدة خلال الفترات السابقة.

أسعار السيارات تقترب من الحد الأدنى للتكلفة لدى الوكلاء وتحذيرات من أي تراجع إضافي

وأشار عبد الجواد إلى أن أسعار السيارات الحالية اقتربت بالفعل من الحد الأدنى للتكلفة لدى الوكلاء والموزعين، لافتًا إلى أن أي انخفاض جديد قد يدفع بعض الوسطاء إلى تحقيق خسائر مباشرة، وهو ما يجعل هامش المناورة السعري محدودًا في المرحلة المقبلة.

وأكد أن المستويات السعرية الراهنة تُعد أقرب ما تكون إلى ما يُعرف بـ"العدالة السوقية"، حيث تعكس التكاليف الحقيقية دون مبالغة أو تسعير استثنائي كما كان يحدث سابقًا.

خفض أسعار الفائدة يمنح فرصة للشراء لكن القدرة الشرائية ما زالت التحدي الأكبر

وأوضح عضو شعبة السيارات أن تراجع أسعار الفائدة في البنوك يمثل فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في شراء السيارات، سواء من خلال التمويل البنكي أو أنظمة التقسيط، مشيرًا إلى أن هذا العامل قد يدعم حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.

إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن القدرة الشرائية للمواطنين ما زالت محدودة مقارنة بمستويات أسعار السيارات، وهو ما يفرض واقعًا جديدًا على السوق ويحد من معدلات الطلب الفعلي.

سوق السيارات بين وفرة المعروض وضعف الطلب..واستقرار دون صدمات سعرية

وأكد عبد الجواد أن سوق السيارات يحتاج حاليًا إلى ضبط دقيق للتوازن بين العرض والطلب، موضحًا أن الطلب على السيارات الجديدة لا يزال أقل نسبيًا من حجم المعروض المتاح، ما يجعل أي انخفاض في الأسعار يحدث بشكل تدريجي ومحدود.

وأضاف أن السوق يقترب من مرحلة استقرار سعري حقيقي، دون الإضرار بالوكلاء أو الوسطاء، ودون العودة إلى موجات الارتفاع غير المبررة، وهو ما يعكس بداية مرحلة أكثر انضباطًا وواقعية في تسعير السيارات داخل السوق المصرية.

