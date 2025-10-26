تراجع أسعار السيارات.. وهذه الموديلات الأقرب للانخفاض خلال شهر نوفمبر.. ركود حاد و"صدمة الخسارة" تسيطر على السوق

تراجع أسعار السيارات، ساعدت مبادرة توطين صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض الأسعار بصفة مستمرة على مدار الأشهر السابقة والحالية أيضا.

ومن المتوقع أن يستمر التراجع حتى مطلع الجديد، نظرا لتوافر المعروض، وسداد احتياجات السوق المحلى الذي كان متعطشا للسيارات خلال السنوات الماضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حدوث موجة انخفاض جديدة في الأسعار خلال شهر نوفمبر المقبل، متأثرة بتراجع سعر الدولار واتساع حجم الإنتاج المحلى من السيارات.

أسباب تراجع أسعار السيارات فى مصر

وأوضح أعضاء الشعبة أن التراجع المتوقع في الأسعار يأتي مدفوعا بعدة أسباب؛ أبرزها: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وزيادة المعروض من السيارات الجديدة بعد الإفراج عن شحنات كانت محتجزة بالموانئ، وتوسع بعض الشركات في التجميع المحلي؛ مما خفّض تكاليف الاستيراد، ركود نسبي في حركة المبيعات خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الوكلاء والموزعين لتقديم خصومات لاستعادة الطلب.

نسب الانخفاض المتوقعة على السيارات

ووفقا لتنبؤات التجار داخل السوق المحلى فإن قيمة التراجع داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري قد تتراوح بين 10% و20% في بعض الفئات، خاصة تلك التي يتجاوز سعرها حاجز المليون جنيه.

كما أشارت المصادر إلى أن الانخفاض الأكبر قد يتركز في السيارات الآسيوية والصينية التي تشهد منافسة قوية في السوق المصري.

الموديلات الأقرب للانخفاض خلال شهر نوفمبر

من المنتظر أن تشمل موجة الانخفاض القادمة عددًا من الموديلات التي شهدت استقرارًا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ومن بينها:

MG ZS وMG 5 بعد توافر كميات كبيرة منها في السوق.

Chery Arrizo 5 وTiggo 7 بفضل زيادة الإنتاج المحلي.

Hyundai Tucson وElantra CN7 مع عروض ترويجية مرتقبة من الوكلاء.

Nissan Sunny التي تعد من أكثر السيارات المنافسة في الفئة الاقتصادية.

أما السيارات الأوروبية فالتوقعات تشير إلى انخفاضات محدودة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وثبات الطلب النسبي عليها.

ركود حاد و"صدمة الخسارة" تسيطر على سوق السيارات

أكد محمود خيري، خبير صناعة السيارات، أن سوق السيارات المستعملة يعاني من حالة ركود تام رغم التراجع النسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد يخضع لقواعد العرض والطلب.

قال خيري، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”: إن سوق المستعمل يعيش حالة غير منطقية؛ "الأسعار انخفضت نسبيًا، لكن السوق لا تحكمه المنافسة أو الموديلات الجديدة، بل الصدمة النفسية من الخسارة. هناك من اشترى سيارات كورية في عام 2023 بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وأصبحت قيمتها اليوم 1.6 مليون فقط، ولذلك كثيرون يرفضون البيع أو الاعتراف بالخسارة، ما أدى إلى ركود تام في حركة السوق".

نصيحة خيري للمستهلكين: اشترِ للاستخدام.. لا للاستثمار

ووجّه خيري نصيحة واضحة للمستهلكين، قائلًا: "السيارة سلعة استهلاكية وليست وسيلة استثمار أو مخزنًا للقيمة.. من يحتاج إلى سيارة الآن لاستخدامها فليشتريها، أما من يفكر فيها كاستثمار فالأفضل أن يتريث".

وشدد على أن فكرة الاستثمار في السيارات لم تعد مجدية كما في الماضي، خصوصًا مع تذبذب الأسعار وغياب الاستقرار في السوق.

تحسن ملحوظ في سوق السيارات الكهربائية

وكشف خيري أن سوق السيارات الكهربائية يشهد تحسنًا واضحًا في المبيعات والأسعار خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في إقبال المستهلكين المصريين على هذا النوع من السيارات كخيار اقتصادي وبيئي.

وتابع: “قريبًا ستُعلن شركة فولكس فاجن عن سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن مليون جنيه، وهو تطور مهم في السوق المصري”.

وأوضح أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا مثاليًا كسيارة ثانية داخل الأسرة المصرية، خاصة مع انخفاض تكاليف التشغيل وتطور البنية التحتية للشحن.

