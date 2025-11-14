أسباب تراجع أسعار السيارات.. زيادة الإنتاج ودعم التصنيع المحلي.. استقرار سعر الصرف وانخفاض تكاليف الشحن.. والتحول للمركبات الكهربائية “الأبرز”

18 حجم الخط

شهدت أسعار عدد من السيارات انخفاضا داخل السوق المحلي، وشملت التخفيضات طرازات من سيتروين وشانجان، إلى جانب سيارات تويوتا ونيسان.

وربط البعض هذا الانخفاض بعروض "الجمعة البيضاء" المرتبطة بشهر نوفمبر، إلا أن السبب الحقيقي وراء هذا التراجع يعود إلى الدعم الحكومي المستمر للتصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المصري.

انخفاض الطلب على شراء السيارات

وفي السياق ذاته، أوضحت شعبة السيارات أن ارتفاع أسعار البنزين يؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء السيارات، خصوصًا كبيرة الحجم أو ذات المحركات القوية، نظرًا لارتفاع تكلفة تشغيلها. هذا التراجع في الطلب يدفع الوكلاء والتجار إلى خفض الأسعار لجذب المزيد من المشترين.

وأضافت الشعبة العامة للسيارات أن استقرار سعر الصرف كان له دور كبير في انخفاض الأسعار وعودة الهدوء إلى السوق بعد فترة من التقلبات في سعر العملة وتكاليف الاستيراد.

وأشارت إلى أنه في حال انخفاض قيمة الدولار أو تكاليف الشحن، فإن أسعار السيارات المستوردة قد تشهد تراجعًا رغم ارتفاع أسعار الوقود. كما أن بعض الوكلاء يمتلكون مخزونًا تم شراؤه بأسعار أقل سابقًا، ويتم طرحه حاليًا بأسعار تنافسية.

التحول نحو السيارات الاقتصادية أو الكهربائية

وأكدت الشعبة أن ارتفاع أسعار البنزين يدفع المستهلكين إلى الاتجاه نحو السيارات الهجينة أو الكهربائية أو التي تتميز باستهلاك أقل للوقود، ما يؤدي إلى ركود في مبيعات السيارات التقليدية، وبالتالي انخفاض أسعارها.

دعم الحكومة للتصنيع المحلي

وأشارت الشعبة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع الوكلاء على تقديم حوافز وإعفاءات وتخفيضات جمركية لتحريك السوق، وهو ما ينعكس مباشرة على انخفاض الأسعار.

سيارات تراجعت أسعارها خلال شهر نوفمبر

ستروين C4X موديلات 2026

أعلن الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر خفض أسعار موديلات 2026 من السيارة المجمعة محليًا C4X بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتُطرح السيارة بفئتي Feel وShine.

انخفض سعر فئة C4X Feel بمقدار 90 ألف جنيه ليصبح 1,199,000 جنيه.

كما تراجع سعر فئة C4X Shine بمقدار 100 ألف جنيه ليصل إلى 1,349,000 جنيه.

تراجع أسعار سيارات تويوتا

استعرض الوكيل المحلي لعلامة تويوتا قائمة الأسعار الجديدة خلال شهر نوفمبر، والتي شهدت تراجعًا يقترب من 400 ألف جنيه على مختلف الفئات داخل السوق المحلي، ما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء.

وقد أبلغ الوكيل جميع الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أمس الخميس 13 نوفمبر داخل المعارض.

أسعار سيارات بروتون

كشف الوكيل المحلي لعلامة بروتون عن الأسعار والمواصفات الجديدة لسياراتها داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر، والتي تراجعت بنحو 20 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من 13-11-2025.

كما تم إخطار الموزعين والتجار بأسعار بروتون ساجا CKD فئة Premium موديل 2026 داخل السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:



وفي إطار موجة الانخفاض السعري التي يشهدها السوق، تراجعت أسعار سيارات شانجان Uni-T موديل 2026 بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات.





