مسئولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب حتى مع تراجع ترامب عن تهديداته بشأن جرينلاند

نقلت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم الخميس، عن مسئولين أوروبيين قولهم: ما زلنا في حالة تأهب حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بشأن جرينلاند.

ترامب يتراجع عن تصريحاته بشأن جرينلاند

وتراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية استخدمها كورقة ضغط للاستحواذ على جرينلاند واستبعد أيضا استخدام القوة، وقال إن التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع حول الجزيرة التابعة للدنمارك والذي ينذر بأعمق صدع في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود بات وشيكا.

وقال ترامب إن الحلفاء الغربيين في منطقة القطب الشمالي يمكنهم إبرام اتفاقية جديدة تلبي رغبته في منظومة دفاع صاروخي تعرف باسم (القبة الذهبية) والوصول إلى المعادن الحرجة، وتعرقل في الوقت نفسه طموحات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، مؤكدة أن "مشروع اتفاق بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشأن جرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن، لكنه يشمل نشر منظومة الدفاع الصاروخي القبة الذهبية".

الرئيس الأمريكي يصف اتفاقه مع روته بالأبدي

وأضاف الرئيس الأمريكي: الاتفاق يرضى الجميع. إنه اتفاق طويل الأمد. يمنح الجميع وضعية ممتازة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والمعادن؛ إنه اتفاق أبدي.

وفي السياق ذاته أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أن الأمين العام للحلف مارك روته لم يقترح تقديم أي تنازلات تتعلق بالسيادة خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت: لم يقترح الأمين العام أي تنازل عن السيادة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي في دافوس.

