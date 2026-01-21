الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية بجمصة

لجنة برئاسة نائب
لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية بالمنطقة الصناعية بجمصة
18 حجم الخط

 ترأس الدكتور أحمد العدا نائب محافظ الدقهلية  لجنة للمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة وذلك لتضرر أهالي مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

لجنة للمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.

للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة

ضمت اللجنة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والمهندس أحمد ماهر مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والدكتور عماد سليمان النجار مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس محمد معوض مدير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالدقهلية والدكتور محمد عوض جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد شلبي مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة وذلك لتضرر أهالي مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة من وجود انبعاثات كريهة منبعثة من المصانع بالمنطقة الصناعية.

مهلة أسبوع لسرعة إزالة المخالفات

وخلال متابعة اللجنة لأعمالها منحت مهلة أسبوع لسرعة إزالة المخالفات وسرعة ربط المداخل الموجودة بالمصانع بالشبكة القومية للرصد بوزارة البيئة وكذلك سرعة تشغيل وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشرب والصرف الصحى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء المنطقة الصناعية بجمصة رئيس مدينة جمصة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء مياه الشرب والصرف الصحي نائب محافظ الدقهلية منطقة الصناعية مياه الشرب

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية