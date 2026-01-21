نائب محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية بجمصة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد العدا نائب محافظ الدقهلية لجنة للمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة وذلك لتضرر أهالي مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

لجنة للمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.

للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة

ضمت اللجنة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والمهندس أحمد ماهر مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والدكتور عماد سليمان النجار مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس محمد معوض مدير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالدقهلية والدكتور محمد عوض جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد شلبي مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة للوقوف على الحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة وذلك لتضرر أهالي مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة من وجود انبعاثات كريهة منبعثة من المصانع بالمنطقة الصناعية.

مهلة أسبوع لسرعة إزالة المخالفات

وخلال متابعة اللجنة لأعمالها منحت مهلة أسبوع لسرعة إزالة المخالفات وسرعة ربط المداخل الموجودة بالمصانع بالشبكة القومية للرصد بوزارة البيئة وكذلك سرعة تشغيل وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف بالمنطقة.

