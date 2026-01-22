الخميس 22 يناير 2026
داخل العناية المركزة، إحباط محاولة استغلال مريض والتوقيع على بيع ممتلكاته قسرًا بمستشفى بالغربية

شهدت مستشفى مرحوم التخصصي بمحافظة الغربية واقعة صادمة بعدما حاول عدد من أقارب مريض محجوز بوحدة العناية المركزة وبصحبة محام استغلال حالته الحرجة والتسلل إلى مكان احتجازه لإجباره على التوقيع والتبصيم على عقود بيع تخص جميع ممتلكاته.

وبحسب مصادر بالمستشفى تمكن طبيب العناية المركزة وأحد أفراد الأمن بمستشفى محلة مرحوم من كشف الواقعة عقب ملاحظتهما تواجد أشخاص غير مصرح لهم داخل الوحدة حيث تبين جلوسهم بجوار سرير المريض ومحاولتهم الحصول على توقيعه وبصمته على مستندات قانونية في مخالفة جسيمة للوائح الطبية.

وفور اكتشاف الأمر تم التحفظ على المتواجدين داخل وحدة العناية وإبلاغ مديرية أمن الغربية التي انتقلت إلى المستشفى وتولت تسلمهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشادت إدارة مستشفى محلة مرحوم التخصصي بيقظة العاملين وسرعة تدخلهم وعلى رأسهم الدكتور محمد الطيب وأحمد عمارة مسؤول أمن العناية ورضا عبد الستار مؤكدين أن تدخلهم السريع أنقذ المريض من واقعة استغلال خطيرة وحافظ على حقوقه القانونية.

وأكدت إدارة المستشفى في بيان رسمي أنها لن تسمح بأي تجاوزات داخل المنشآت الطبية مشددة على تطبيق القانون بكل حسم لحماية المرضى وكرامتهم.

