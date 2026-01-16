تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأحد المقبل

18 حجم الخط

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية وكذلك مناقشة طلبين مناقشة.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

ويواصل مجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع قانون الضريبة على العقارات، والذي سبق ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ، خلال الأسبوع الماضي، ووافق كذلك على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الطلبات بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات، المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد المائية.

التكيف مع التغيرات المناخية

كما يناقش مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

تأثير انتشار ورد النيل على كفاءة منظومة الري

ويناقش مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

