خريطة فلسطين على ملابس وحقائب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

لم تكن الكتب وحدها هي بطل المشهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، المقام داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بل حضرت القضية الفلسطينية بقوة في وجدان زوار المعرض، فمنذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب، تجلت ملامح التضامن الشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني في أبهى صورها، مؤكدة أن فلسطين دائما في القلب.

حقيبة تجذب الأنظار

في لفتة عفوية تعكس وعي الجيل الجديد، لفت عدد من الزوار الشباب الأنظار وهو يتجول في أروقة المعرض مرتدين"حقيبة ظهر" تحمل علم فلسطين مطرزا بالكامل، وإلى جواره خريطة فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، هذا المشهد لم يمر مرور الكرام، حيث أصبح الشاب محورا للاهتمام واستحسانا كبيرا من المارة الذين بادلوه كلمات الثناء والدعم.

رسائل شعبية من قلب المعرض

وعبر زوار المعرض عن أن وجود الرموز الفلسطينية سواء من خلال الملابس، الكوفية، أو الحقائب، هو رسالة صامتة لكنها بليغة، تؤكد أن الذاكرة المصرية لا تنسى حقوق الأشقاء.

فلسطين في دور النشر والندوات

إلى جانب المظاهر الفردية، شهدت أجنحة دور النشر إقبالا ملحوظا على الكتب التي تتناول تاريخ القدس والقضية الفلسطينية، فضلا عن تواجد لافت للأدب الفلسطيني المعاصر.

كما خصصت إدارة المعرض مساحات واسعة ضمن البرنامج الثقافي لمناقشة الصمود الفلسطيني، وهو ما لاقى استحسانا واسعا من الجمهور الذي يرى في المعرض منصة للتضامن والحرية.

الوعي يسبق الكلمة

إن مشهد حقيبة الخريطة والعلم، الذي تصدر نقاشات زوار اليوم، لم يكن مجرد اختيار لقطعة إكسسوار، بل كان إعلانا صريحا عن هوية حاضرة بقوة في قلب المصريين، مما يثبت أن الدورة الـ 57 للمعرض ليست فقط لتبادل الثقافة، بل لتجديد العهد مع القضايا القومية الكبرى.

