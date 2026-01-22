الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة فلسطين على ملابس وحقائب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

علم فلسطين يتصدر
علم فلسطين يتصدر المشهد في معرض الكتاب
18 حجم الخط

 لم تكن الكتب وحدها هي بطل المشهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، المقام داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بل حضرت القضية الفلسطينية بقوة في وجدان زوار المعرض، فمنذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب، تجلت ملامح التضامن الشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني في أبهى صورها، مؤكدة أن فلسطين دائما في القلب.

 حقيبة تجذب الأنظار

 في لفتة عفوية تعكس وعي الجيل الجديد، لفت عدد من الزوار الشباب الأنظار وهو يتجول في أروقة المعرض مرتدين"حقيبة ظهر" تحمل علم فلسطين مطرزا بالكامل، وإلى جواره خريطة فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، هذا المشهد لم يمر مرور الكرام، حيث أصبح الشاب محورا للاهتمام واستحسانا كبيرا من المارة الذين بادلوه كلمات الثناء والدعم.

 

رسائل شعبية من قلب المعرض

وعبر زوار المعرض عن أن وجود الرموز الفلسطينية سواء من خلال الملابس، الكوفية، أو الحقائب، هو رسالة صامتة لكنها بليغة، تؤكد أن الذاكرة المصرية لا تنسى حقوق الأشقاء.

فلسطين في دور النشر والندوات

إلى جانب المظاهر الفردية، شهدت أجنحة دور النشر إقبالا ملحوظا على الكتب التي تتناول تاريخ القدس والقضية الفلسطينية، فضلا عن تواجد لافت للأدب الفلسطيني المعاصر. 

كما خصصت إدارة المعرض مساحات واسعة ضمن البرنامج الثقافي لمناقشة الصمود الفلسطيني، وهو ما لاقى استحسانا واسعا من الجمهور الذي يرى في المعرض منصة للتضامن والحرية.

القراءة للجميع، توافد الزوار من جميع الأعمار على معرض الكتاب 2026

بضحكاتهم وشغفهم، الأطفال يتصدرون المشهد في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

الوعي يسبق الكلمة

إن مشهد حقيبة الخريطة والعلم، الذي تصدر نقاشات زوار اليوم، لم يكن مجرد اختيار لقطعة إكسسوار، بل كان إعلانا صريحا عن هوية حاضرة بقوة في قلب المصريين، مما يثبت أن الدورة الـ 57 للمعرض ليست فقط لتبادل الثقافة، بل لتجديد العهد مع القضايا القومية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلسطين معرض القاهرة الدولي للكتاب الأراضي المحتلة علم فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

12 رسالة لبناء الوعـي، الإمام الطيب يخاطب الأطفال بإصدار جديد في معرض الكتاب

من الخبز إلى الفخار، معرض الكتاب 2026 يحتفي بأقدم وسائط البشرية في ثالث أجزاء "أطلس المأثورات"

السيسي: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الاهتمام بالشرق الأوسط وتمثل جوهر الاستقرار الإقليمي

رفع علم فلسطين في ألمانيا، أحمد سعد يرد على ماجدة خير الله بعد هجومها عليه

ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

زغلول صيام يكتب: حسام حسن قال كلام عظيم في المؤتمر إلا حتة! هل تساعد الرابطة المنتخب؟!.. كنت أنتظر أن يتضمن المؤتمر هذه النقاط!

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية