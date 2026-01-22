من الخبز إلى الفخار، معرض الكتاب 2026 يحتفي بأقدم وسائط البشرية في ثالث أجزاء "أطلس المأثورات"

18 حجم الخط

شهدت قاعة الشعر بمعرض القاهرة الدولي الكتاب 2026، تدشين إطلاق سلسلة جديدة من "أطلس المأثورات الشعبية المصرية"، وهو "أطلس الفخار" الجزء الثالث من الأطالس، باعتباره واحدًا من أقدم وأهم المكونات الثقافية والاجتماعية في الوجدان المصري.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: إن المأثور الشعبي ليس مجرد تاريخ، بل هو عنصر حي تفاعل معه المصريون عبر العصور وما زالوا يمارسونه حتى اليوم، مشيرا إلى مفارقة لافتة وهي أنه رغم التقدم التكنولوجي والعلمي الهائل وتطوير الخامات والوسائط المستحدثة في العالم، إلا أن البشرية بدأت تتنازل عن الكثير من تلك الوسائط الحديثة لتعود إلى "الوسائط الأولية البدائية" التي يمثل الفخار ذروتها.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنووزير الثقافة، إلى أنه لم يعد الفخار في النظرة الثقافية الحديثة مجرد "سلعة"، بل هو عنصر أساسي في حياة كل المصريين بلا استثناء، حيث أنه يمتد حغرافيا من شمال مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وفي كافة الأقاليم، أما اجتماعيا يقتنيه الجميع من الغني إلى الفقير، فلا يكاد يخلو بيت مصري من قطعة فخارية، سواء كانت تُستخدم في التصنيع، أو الأعمال المنزلية اليومية، أو حتى كعنصر ديكور وتزيين.

ولفت وزير الثقافة خلال حفل تدشين أطلس الفخار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أن الحضارة المصرية بمبنية على الفخار، فالفخار مستمد من خير الأرض، فهو مادة "صلبة جدًا وقوية"، وفي الوقت نفسه "هشة وناعمة وجميلة"، معتبر هذه الصفة انعكاسًا دقيقًا للطبع المصري الذي يجمع بين القوة واللين.

محطات في مسيرة الأطلس

جدير بالذكر أن "أطلس المأثورات الشعبية"، مر بمحطات هامة:

عام 2006: صدور النسخة الأولى التي ركزت على "الخبز".

عام 2007: صدور النسخة الخاصة بـ "الآلات الموسيقية".

الإصدار الحالي: "عنصر الفخار"، والذي جاء نتاج عمل ميداني شاق وتتبع لمدارس فنية وطرق تصنيع مختلفة داخل كل ريف في مصر.

وشدد وزير الثقافة على أهمية الحفاظ على "التنوع" في صناعة الفخار، وأن كل إقليم مصري يجب أن يحتفظ بقدرته على الإبداع والإنتاج بخصوصيته الفريدة، مؤكدا على استمرار وزارة الثقافة في مشروع التوثيق، معلنا أن العام القادم سيشهد الاحتفاء بـ "الحرف التقليدية"، مؤكدًا أن رحلة الأطلس مستمرة من أجل توثيق الإنسان المصري الذي يبدأ إبداعه من توثيق تراثه.

