الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بضحكاتهم وشغفهم، الأطفال يتصدرون المشهد في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

زوار معرض الكتاب
زوار معرض الكتاب
18 حجم الخط

شهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، توافدا جماهيريا كبيرا في أول أيام فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 للجمهور، حيث تصدر الأطفال للمشهد، واكتست أروقة محفل الثقافة بحيوية لافتة منذ الساعات الأولى للافتتاح.

إقبال عائلي بامتياز

وحرصت مئات الأسر المصرية على اصطحاب أطفالها في اليوم الأول، حيث امتدت الطوابير أمام البوابات بمزيج من الحماس والترقب. 

ولم يقتصر الحضور على الأسر فقط، بل شهد المعرض زيارات منظمة لمجموعات مدرسية ووفود من الأطفال، كان من أبرزهم أطفال الجالية السودانية الذين شاركوا في جولة معرفية خاصة لاستكشاف أحدث إصدارات أدب الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب الاسر المصرية أروقة محفل الثقافة إجازة نصف العام الدراسي أطفال الجالية السودانية

مواد متعلقة

من الخبز إلى الفخار، معرض الكتاب 2026 يحتفي بأقدم وسائط البشرية في ثالث أجزاء "أطلس المأثورات"

جناح الأزهر يفتتح مشاركته العاشرة في معرض الكتاب ببانوراما تاريخية توثق مسيرة المشيخة

12.9 ألف جنيه متوسط إنفاق الأسر المصرية سنويا على التدخين خلال 2024
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية