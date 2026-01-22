بضحكاتهم وشغفهم، الأطفال يتصدرون المشهد في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

18 حجم الخط

شهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، توافدا جماهيريا كبيرا في أول أيام فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 للجمهور، حيث تصدر الأطفال للمشهد، واكتست أروقة محفل الثقافة بحيوية لافتة منذ الساعات الأولى للافتتاح.

إقبال عائلي بامتياز

وحرصت مئات الأسر المصرية على اصطحاب أطفالها في اليوم الأول، حيث امتدت الطوابير أمام البوابات بمزيج من الحماس والترقب.

ولم يقتصر الحضور على الأسر فقط، بل شهد المعرض زيارات منظمة لمجموعات مدرسية ووفود من الأطفال، كان من أبرزهم أطفال الجالية السودانية الذين شاركوا في جولة معرفية خاصة لاستكشاف أحدث إصدارات أدب الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

