سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة على مناطق شرق المحافظة مع هبوب رياح شديدة وانخفاض بدرجة الحرارة، وذلك وسط تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الصرف الصحي بالمحافظة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى والدفع بكافة سيارات الصرف فى الشوارع والميادين العامة تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،حالة الطقس اليوم ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.