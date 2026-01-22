رئيس اتحاد الغرف ووزير الاتصالات السوري يتفقان على تنظيم ملتقى لشركات تكنولوجيا المعلومات بدمشق

18 حجم الخط

نظم اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لقاء مع عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السورى والوفد المرافق له، كأول تحرك عملى بعد زيارة وفد الاتحاد الى سوريا في الأسبوع الماضى، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد السوري.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموا

وقال الوكيل: إن هذا القطاع يُعد الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، بمعدلات تتراوح بين 14% إلى 16% سنويًا، ويساهم بنسبة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد، مما يجعله محركًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني مع توقعات نمو قوية في السنوات القادمة، خاصة مع زيادة الصادرات الرقمية بنسبة 700% لتتجاوز 7.4مليار دولار في عام 2025، مع توفر الكفاءات والموارد البشرية المدربة.

وأشار الوكيل إلى بحث نقل تجربة مصر سواء في تطبيقات الحكومة الالكترونية، وتطوير البنية التحتية السورية، مع التركيز على التحول الرقمي في الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الصادرات الرقمية، وريادة المواهب المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية عبر مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.

وأضاف أنه تم عرض مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية المتعددة لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية" وتدريب الآلاف في مهارات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات مثل "ديجيتوبيا" لاكتشاف المواهب، ومبادرات توطين الصناعة مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، وأشار الى ما يتم تنفيذه من مبادرات بالشراكة بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في شعبة الاقتصاد الرقمى للنهوض بالقطاع وتنمية صادراته.

وأكد الوكيل ترحيب الوزير بالتعاون المصرى السورى ونقل تلك التجارب الناجحة الى سوريا وتفعيل دور القطاع الخاص المصرى بالشراكة مع نظرائهم السورين حيث تم التوافق على تنظيم منتدى مصري سورى لشركات تكنولوجيا المعلومات بدمشق خلال الفترة القادمة كاليه ناجزة لتفعيل التعاون.

واختتم الوكيل: “نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، وأننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات السياسية المتميزة، وأن القطاع الخاص المصري مستعد لنقل خبرته في كافة القطاعات التي ستنمى الاقتصاد السورى من إعادة الإعمار والبنية التحتية والصناعة مستندًا إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماض، ونحن لا نسعى لأن نتاجر وانما للتشارك مع أشقائنا من مجتمع الأعمال السوري لنقل تجربة مصر لتعود سوريا قلعة الصناعة والزراعة مرة أخرى”.

حضر الاجتماع المهندس هاني محمود نائب أول رئيس الاتحاد، والمهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد، والمهندسين محمد سالم ومصطفى بخيت ومحمد كليلة، أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

