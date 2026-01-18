الأحد 18 يناير 2026
أبو الغيط يشيد بمواقف البوسنة والهرسك الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناقوفيتش، وذلك في اطار زيارته الرسمية إلى مصر.

أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الجامعة العربية والبوسنة والهرسك

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، ان اللقاء تناول اهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الجامعة العربية والبوسنة والهرسك، مع الاشادة بالمواقف البوسنية الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واضاف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان وزير خارجية البوسنة والهرسك، استعرض خلال اللقاء مع أبو الغيط، رؤيته ازاء مستجدات الاوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات متسارعة.

واوضح جمال رشدي، ان المدين كوناقوفيتش،  قدم عرضا موجزا حول الوضع الراهن في بلاده، متطرقا الى مسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية، الى جانب السياسة الخارجية للبوسنة والهرسك، والتقدم المحرز في خطوات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وتعزيز التعاون مع حلف شمال الاطلسي.

التكامل الاوروبي والاوروبي الاطلسي

وفي ختام اللقاء، أعرب ابو الغيط عن تمنياته بالتوفيق للمسار البوسني نحو التكامل الاوروبي والاوروبي الاطلسي، مؤكدا استمرار التزام الجامعة العربية بدعم المبادرات التي تعزز الاستقرار والسلام في الاقليم.

 

الجريدة الرسمية